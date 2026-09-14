Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Başkan Kani Ademoğlu, alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Ademoğlu, “Alabileceğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz. İkinci yarıya çok iyi başladık ve çok net pozisyonlarımız vardı. Golü yiyene kadar sahada çok güzel bir İnegölspor vardı.” dedi.

“MÜCADELEMİZ GÜZELDİ”

Takımın sahadaki mücadelesinden memnun olduğunu belirten Ademoğlu, karşılaşma içerisinde yaşanan bazı gelişmelerin oyunun seyrini etkilediğini söyledi.

“Kadir’in sakatlığıyla birlikte biraz geriye düştük. Yaptığımız değişikliklerden de istediğimiz katkıyı alamadık. Gol ararken önde mücadele etmek zorundasınız. Bu kez rakip de oluşan boşluklardan pozisyonlar buldu.”

“YENİ BİR TAKIMIZ, BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR”

Sezon başından bu yana yeni kurulan bir takım olduklarını ifade ettiklerini hatırlatan Başkan Ademoğlu, takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

“Geçtiğimiz hafta da söylemiştim; biz yeni bir takımız ve birkaç haftaya ihtiyacımız var. Bu haftaları ne kadar az kayıpla ve kazasız atlatabilirsek bizim için o kadar iyi olacak.”

“OYUNCULARIMIZA İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ”

Takımdaki tüm oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirten Ademoğlu, futbolcuların da bu karşılaşmadan gerekli dersleri çıkaracağına inandıklarını dile getirdi.

“Artık bu maç geride kaldı. Hep beraber bu karşılaşmadan dersimizi çıkaracağız. Tüm oyuncu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Futbolda herkese bir şans gelir. O şansı iyi değerlendiren oyuncunun forma şansı da doğal olarak artar. Futbolcu kardeşlerimiz de bu maçtan gereken dersi çıkaracaktır.”

“ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA DAHA SIKI HAZIRLANACAĞIZ”

Başkan Kani Ademoğlu, sözlerini gelecek haftalara odaklanacaklarını belirterek tamamladı:

“Bu karşılaşmayı geride bırakıp önümüze bakacağız. Eksiklerimizi görerek önümüzdeki maçlara daha sıkı hazırlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz.”