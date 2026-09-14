2026-2027 sezonunda 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Gemlik Sümerbey, grupta büyük bir sürprize imza attı.

Deneyimli Teknik Direktör İsmail Güldüren’le sezona başlayan ekip, ilk maçta deplasmanda 1922 Akşehir SK’yı 4-0 yenmesinin ardından bu kez de sahasında Ankara temsilcisi Etimesgut SK’yı 1-0 yenmeyi başardı. 2 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde ise henüz hiç gol görmedi.

İnegöllü teknik adam İsmail Güldüren’in disiplinli takım anlayışı, sert ve mücadeleci ruhu 6 puan alınmasında büyük rol oynadı.

Maç sonrası büyük coşku yaşayan ekibi soyunma odasında ziyaret eden yönetim, futbolculara 35 bin TL prim sözü verdi.

Kaynak: Haber Merkezi