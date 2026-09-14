Serikspor’u iyi analiz ederek karşılaşmaya hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Güven Varol, oyunun bazı bölümlerinde istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Varol, “Aslında Serikspor’u iyi analiz edip karşılaşmaya iyi hazırlanmıştık. Oyunun yönünü çabuk değiştirdiğimizde etkili olacağımızı biliyorduk. Maçın belli bölümlerinde de oldukça etkili bir oyun ortaya koyduk. Geri düşmemize rağmen ilk yarının son dakikalarında beraberlik golünü bulduk.” dedi.

“İKİNCİ YARIDA OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ”

İkinci yarıya iyi başladıklarını ve oyunun kontrolünü ele aldıklarını belirten Varol, yakalanan fırsatların değerlendirilememesinin maçın sonucunu etkilediğini söyledi.

“İkinci yarıya da iyi başladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Girdiğimiz pozisyonlar vardı ancak bunları değerlendiremedik. Ardından talihsiz bir gol yedik. Maçı çevirebilmek adına gerekli hamleleri yaptık ama maalesef sonuç alamadık.”

“İSTEDİĞİMİZ POZİSYONLARA ULAŞTIK”

Takımın bir önceki haftaya göre oyuna daha fazla hükmettiğini dile getiren Varol, “Oyunun geneline baktığımızda bir önceki haftaya göre topun ve oyunun bizde kalma süresi daha fazlaydı. İstediğimiz pozisyonlara da ulaştık fakat bunları sonuçlandıramayınca maalesef kalemizde golü gördük.” ifadelerini kullandı.

“YENİ KURULMUŞ BİR TAKIMIZ”

Takımın gelişim sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Teknik Direktör Güven Varol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni kurulmuş bir takımız ve bu süreç kolay değil. Hem tecrübeli hem de genç arkadaşlarımız var. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Maçın geneline bakıldığında İnegölspor’un kazanmaya çok yakın olduğu bir karşılaşmaydı. Ancak talihsiz bir mağlubiyet yaşadık. Önümüzdeki maçlara odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”