Açıklamasında, "Küçük bir çocukken kapısından içeri girdiğim çocukluk aşkım Bursaspor’un şehirdeki her çocuğun hayalini kurduğu bu kutsal formasını terletmenin gururunu yaşadım." diyen Emre Tepegöz, Bursaspor ailesine olan sevgisini dile getirdi.

Tepegöz, "Bu formanın içerisinde olduğum her an elimden gelenin fazlasını yaparak armaya layık olmaya çalıştım1. Ancak her güzel şeyin bir sonu vardır." ifadeleriyle kulübe veda etti.

Bursaspor’a veda ederken, "Bugün itibarıyla her zaman kalbimin en özel yerinde olmaya devam edecek olan Bursaspor ailesine veda etmem gerekiyor1. Üzerimde emeği olan bütün yöneticilerime, hocalarıma, fedakâr kulüp personeline, futbolcu arkadaşlarıma ve Büyük Bursaspor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

EMRE TEPEGÖZ SOMASPOR'A TRANSFER OLDU

Bursaspor'da 61 maçta 1 gol atan Emre Tepegöz, kulüp yönetimi ile yaptığı görüşmelerin ardından Somaspor'a transfer oldu. Kadroda düşünülmeyen genç futbolcu, yeşil-beyazlı kulüp ile anlaşarak yeni bir sayfa açtı. Bursaspor, Tepegöz’ün transferi karşılığında yetiştirme bedeli alacak.