Ligin ilk devresindeki lig ve kupa maçları sonunda en çok süre alan oyuncu orta sahanın dinamosu Yiğitali Bayrak oldu.

BATALLA’NIN VAZGEÇİLMEZLERİ

15 lig maçının tamamında ilk 11’de sahaya çıkan ve 4 kupa maçında forma şansı bulan 28 yaşında ki Yiğitali Bayrak 1397 dakikalık performansı ile Pablo Martin Batalla’nın vazgeçilmez ismi oldu.

Yiğitali Bayrak’tan sonra en çok süre alan 2. oyuncu ise 15 Lig ve 3 kupa maçında 1358 dakika sahada kalan orta sahanın beyni İlhan Depe oldu.

En çok süre alan 3. oyuncu ise 15 lig maçının tamamında 1350 dakika sahada kalan kaleci Anıl Atağ, 4. isim ise 15 lig ve 1 kupa maçında 1321 dakika forma şansı bulan defansın bel kemiği Taha Can Velioğlu, 5. oyuncu 15 lig maçının tamamında sahada kalarak 1267 dakika forma şansı bulan defans hattının güçlü ismi Mehmet Yiğit oldu.

En çok süre alan oyuncular sırasında, 6. sırada 15 lig maçı ile 2 kupa maçında 1266 dakika forma şansı bulan forvet oyuncusu Muhammet Can Akçay, 7. sırada 19 maçta kadroda yer alan ve 9 maçta ilk 11’de forma şansı bularak 1198 dakikada şans bulan orta saha oyuncusu Hamza Gür, 8. sırada 16 maçta kadroda yer alan ve 15’inde ilk 11’de forma giyerek 1174 dakikalık performansı ile takımın en golcü ismi olan Ahmet İlhan Özek, 9. Sırada 15 maçta kadroda yer alan ve 14’ünde ilk 11’de sahaya çıkarak 1162 dakika forma giyen orta sahanın maestrosu Musa Çağıran, 10. sırada ise 15 lig maçının tamamında şans bularak 1160 dakika sahada kalan yine defans oyuncularından Abdullah Tazgel yer aldı.

BURSA’NIN GENÇLERİ SÜRE ALAMADI

15 Lig maçı ve 4 kupa maçı sonunda ilk 11’de sahaya çıkamayan oyuncu sayısı 5 oldu. Yeşil beyazlıların geniş kadrosunda yer alan oyunculardan ve gelecek vadeden 16 yaşında ki forvet oyuncusu Ahmet Çobanoğlu sadece 1 maçta 1 dakika sahada kalabildi.

Yeşil beyazlılarda en az süre olan 2. Oyuncu ise beklentileri veremeyen 3 maçta sonradan oyuna girip sadece 44 dakika sahada kalabilen 32 yaşında ki forvet oyuncusu Muhammet Tahir Babaoğlu oldu.

En az süre alan 3. oyuncu ise sadece 1 maçta sonradan oyuna dahil olan 20 yaşında ki defans oyuncusu Kerem Kök oldu.

En süre alan 4. Oyuncu Bursaspor’un kendisinden çok şey beklediği genç yeteneklerden 18 yaşında ki orta saha oyuncusu Emir Kayacık oldu. Genç Emir, 1 maçta 59 dakika forma şansı buldu.

En az süre alan 5. Oyuncu ise gelecekte kendisinden çok şey beklenen genç yeteneklerden orta saha oyuncusu 18 yaşında ki Recep İnanç oldu. Recep İnanç 3 maçta sonradan oyuna dahil olarak 67 dakika sahada kalabildi.

En az süre alan 6. Oyuncu olan 18 yaşında ki orta saha oyuncusu Mustafa Genç 5 maçta ilk 11’de forma şansı giyme yakalarken bu maçlarda 313 dakika forma terletti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN OYUNCULAR

Bursaspor’da en süre alan 7. oyuncu ise kendisinden beklenileni veremeyen 27 yaşında ki defans oyuncusu Fatih Ünver oldu. Sadece 3 maçta ilk 11’de forma şansı yakalayan futbolcu toplamda 247 dakika forma giyebildi.

En az süre alan 8. oyuncu büyük hayal kırıklığı yaratarak sadece 7 maçta forma şansı yakalayan ve bu maçların sadece 3’ünde ilk 11’de forma şansı bulan 32 yaşında ki forvet oyuncusu Muhammet Demir oldu. Yetenekli oyuncu Bursaspor formasıyla sahada sadece 278 dakika kalabildi.

En az süre alan 9. oyuncu ise 4 maçta ilk 11’de forma giyme şansı yakalayan 35 yaşında ki kaleci Zekeriya Topayan oldu. Tecrübeli eldiven sahada sadece 360 dakika forma terletti.

En az süre alan 10. Oyuncu ise 11 maçta kadroda yer alan ve bu maçlardan sadece 4’ünde ilk 11’de şans bulan 21 yaşında ki Bilal Güney oldu. Orta saha oyuncusu bu maçlarda sadece 413 dakika forma giyebildi.

En az süre alan 11. oyuncu ise 16 maçta kadroda yer almasına karşın sadece 4 maçta ilk 11’de kendine yer bulan 24 yaşında ki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz oldu. Bora Yılmaz bu maçlarda sadece 529 dakika forma girme şansı yakaladı.