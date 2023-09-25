Bursaspor, pazar günü karşı karşıya geleceği Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 6. haftasında deplasmanda konuk olacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Belediyespor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve core çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı topa sahip olma ve sınırlanmış alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.