Bursaspor'un transfer tahtasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Teknik Direktör Yalçın Gündüz, Başkan Recep Günay'ın kendisine devre arasında transfer tahtasını açma konusunda olumlu bilgiler verdiğini söyledi. Sabah yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Gündüz, Başkan ile yaptığı görüşmelerde devre arasında transfer tahtasının açılacağına dair kesin bir bilgi aldığını belirtti.

Ancak, Başkan Günay'ın transferde sınırsız bir yaklaşım içinde olmadığını da vurgulayan Gündüz, takıma uyum sağlayacak ve katkı sağlayacak nitelikli 2-3 futbolcunun transfer edileceğini aktardı. Yani, Bursaspor'un transfer döneminde büyük bir oyuncu alımı gerçekleştirmeyeceği, ancak takımın ihtiyaçlarına yönelik akılcı transferlerin yapılabileceği anlaşılıyor.

Bursaspor taraftarları ve futbol camiası, devre arasında hangi futbolcuların takıma dahil olacağını merakla beklemeye başladı. Teknik Direktör Gündüz'ün açıklamalarıyla birlikte umutlar, takıma katkı sağlayacak yeni oyuncuların transfer edileceği yönünde yoğunlaşmış durumda. Ancak, kesin transferlerin hangi futbolcularla gerçekleşeceği şu an için netleşmemiş durumda. Taraftarlar, kulüp yönetimi ve teknik heyetin yapacağı doğru tercihlerle, Bursaspor'un güçlü bir kadro oluşturarak ikinci yarıya daha iddialı bir şekilde girmesini umut ediyor.