Takımın başına Bursaspor'un efsane ismi getiriliyor.

Yeşil beyazlılarda son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası boş kalan kalan teknik direktörlük görevinin kime verileceği merak konusu olmuştu.

Sosyal medyada taraftarlar, bu konuda adeta isim havuzu oluşturdu. Yapılan anketler ile bir nevi yönetime mesajlar yollandı.

Teknik Direktörlük için Bursaspor'un efsane kaptanı Ömer Erdoğan, Bursaspor'u süper lig şampiyonu yapan Ertuğrul Sağlam, Yaşçın Koşukavak, İsmet Taşdemir, Tahsin Tam, Mehmet Altıparmak, Özhan Pulat gibi isimler dolaşmaya başladı.



Ancak edinilen bilgiye göre Bursaspor yönetimi Bursaspor'un efsaneleri arasına girmeyi başaran Ömer Erdoğan'da karar kıldı.

Kulüp Başkanı Enes Çelik'in Ömer Erdoğan'la görüşerek prensipte anlaştığı ve anlaşmanın kısa sürede resmen duyurulacağı iddia edildi.