Yazılı açıklama yapan Divan Başkanı Sakder şu ifadeleri değindi;

"Değerli Bursasporlular;

Sportif, idari ve mali bakımdan Kulübümüzün içinde bulunduğu gidişat; tartışma ve kısır çekişmeleri ısrarla gündemde tutmak yerine, ivedilikle mevcut durumdan çıkış yolunu açacak seçimli genel kurul sürecinin başlatılmasını gerektirmektedir. Sorunlar bekleyerek çözülmüyor.

Görüyoruz ki her gün bakışların farklı yöne çekilmeye çalışılarak yapılan açıklamalar, üstü örtülmeye çalışılan sıkıntıları gidermiyor. Aynı konu etrafında sürekli o şunu söyledi bu onu anlattı gibi hususları bir kenara bırakıp ana konularımıza odaklanmamız; hepimizin birbirimizden daha Bursasporlu olduğu takımımız için önem arz etmektedir.

Bugün yine ısrarla ısıtılan yanlış söylemleri son kez düzeltmek durumundayız. Bildiğiniz gibi yerel ve ulusal basında “Bursaspor, Tahkim’den çıkacak sonuca göre kapanabilir” algısı oluşması üzerine, Tahkim önünde Bursaspor’un kapatılmasına yönelik bir dosyasının olmadığını ve tahkimin zaten böyle bir yetkisinin olmadığını dile getirmiştik. Hal böyle iken “savunmayı yapan benim“ denilen husus her ne ise “kulübün kapanmasına” yönelik bir dava olmadığı aşikârdır. Kulübümüzün -3 puan cezasına yapılan savunmanın ya da Tahkim’de olası başka bir dosyayı bu yöne çekerek bizim dosyamız var demenin kimseye faydası yok. Bursaspor ait olduğu başarılı günlerine elbet geri dönecek.

Bursaspor camiasına anlatılmak ya da ısrarla tartışılmak istenen daha başka hususlar da varsa, önümüzdeki Divan Kurulu toplantısı mevcut durum ve düzeltilecek hususlardaki tüm önerilerin şeffaf şekilde konuşulabileceği ortamı sağlamaktadır.

Camia söz verilen seçimli genel kurul tarihinin yayınlanmasını bekliyor. Lütfen gereğini yapın."