Bursaspor Kulübü, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ilk deplasman maçı olan Düzcespor karşılaşmasının sponsorunun Mustafa Varank olduğunu duyurdu.

Kulüp, açıklamasında Bakan Varank’a şu sözlerle teşekkür etti: "İlk günden itibaren verdikleri desteklerle kulübümüzü yalnız bırakmayan, daha önce de 3 maaşını kulübümüze bağışlayan Bakanımıza, teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Bursaspor taraftarları arasında da büyük takdirle karşılanan bu destek, kulübün maddi ve manevi yönden güçlenmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Bursaspor’un Düzcespor karşılaşması ise merakla bekleniyor.

Bakan Varank’ın Bursaspor’a olan katkıları, spor camiasında dikkat çekerken, bu son desteğiyle kulübe olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.