Enes Çelik başkanlığındaki Bursaspor Yönetimi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Enes Çelik, Mustafa Bozbey’e üzerinde isminin yazılı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. Bursaspor yönetiminin kendisine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada, “Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim. Hep birlikte hayalini kurduğumuz Bursaspor’u bu yıl sahada göreceğimize olan inancım tam. Enes Çelik ve ekibine çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Şehrimizin en büyük marka değerlerinden biri olan Bursaspor için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.