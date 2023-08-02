Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Metin Genç ve Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Bursaspor’dan Osmangazi Belediyesi’ne ziyaret gerçekleşti. Yeşil-beyazlı kulübün 2. Başkanı Metin Genç ile Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu, Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti. Bursaspor’da sıkıntıların konuşulduğu ziyaret sonrası Dündar’a ismi yazılı yeşil-beyazlı forma hediye edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, bu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bursasporumuz’un 2. Başkanı Metin Genç ve Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu’na nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ediyorum” dedi.