Bursaspor Kulübü, Kale Seyahat ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmanın lansmanı, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Bursaspor ile Kale Seyahat arasında geçtiğimiz aylarda başlayan otobüs sponsorluğu görüşmeleri, resmiyete döküldü ve yeni takım otobüsü Bursaspor’un kullanımına sunuldu.

Lansmanda konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Türkiye'nin önemli markalarından biri olan Kale Seyahat ile Süper Lig yolculuğuna birlikte çıkma kararı aldıklarını ifade etti. Açıklamasında, otobüsün Bursaspor'a yakışacağını belirtti ve bu iş birliğinin iki taraf için de bereketli olmasını diledi. Ayrıca, Kale Seyahat adına Ali Rıza Bey’in taraftarlara bir müjde vereceğini söyledi.

Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ali Rıza Çelebi de lansmanda söz aldı. Ulaşım sektöründeki 50 yıllık geçmişlerini Bursaspor ile taçlandırdıklarını belirten Çelebi, yeni takım otobüsünü Bursaspor’un hizmetine sunduklarını açıkladı. Bu iş birliğinin sadece saha ile sınırlı kalmayacağını, taraftarlara da seyahat fırsatları sunacaklarını vurguladı. Üç yıl sürecek olan bu ortaklığın yollarda da süreceğini belirten Çelebi, gönüllerinin daha uzun süreli bir birliktelikten yana olduğunu ifade etti.

Ayrıca Bursaspor taraftarlarına bir müjde veren Çelebi, Bursa’nın plaka koduna atıfla, müşterilerine “16” oranında indirim sunacaklarını duyurdu.