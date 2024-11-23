Tahkim Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden 23 Elazığ FK’nın, geçen hafta Belediye Kütahyaspor ile oynadığı maçta esame listesinde bulunmayan bir oyuncuyu oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına hükmetti.

23 Elazığ FK, söz konusu karşılaşmayı deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Ancak Tahkim Kurulu’nun bu kararı öncesinde, Bursaspor maçına çıkmama ihtimalini değerlendirdiklerini ifade ederek TFF Yönetimi’ni istifaya çağırmıştı.

Tahkim Kurulu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFF Tahkim Kurulu 23 Kasım 2024 günlü (67) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

E.2024/507 - K.2024/490

TFF Hukuk Müşavirliğinin PFDK’nın 21.11.2024 tarih ve E.2024-2025/446 – K.2024-2025/528 sayılı karar ile 23 Elazığ Futbol Kulübü hakkında verilen cezaya FDT’nin 88/2 maddesi uyarınca yaptığı itirazı incelendi. Kurulumuz tarafından somut olayda öncelikle yapılacak incelemede TFF’nin kuralları ve düzenlemeleri ile birlikte bilhassa Futbolun evrensel kuralları ve düzenlemelerinin de dikkate alınması zorunluluğu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde;

- 23 Elazığ Futbol Kulübü’nün, müsabaka isim listesinde yedek futbolcular arasında olmayan bir futbolcunun oyuna girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 42.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dairkararın kaldırılmasına, 23 Elazığ Futbol Kulübü’nün, müsabaka isim listesinde yer almayan ve müsabakada oynama hakkı bulunmayan bir futbolcunun oyuna girmesi nedeniyle ayrıntısı gerekçeli kararda izah edileceği üzere FMT’nin 22/ğ maddesi, FDT’nin 46. maddesi ve IFAB 2024/2025 Oyun Kuralları 3/3 maddesinin bir arada değerlendirilmesi neticesinde (3-0) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla,

- 23 Elazığ Futbol Kulübü’nün Futbolcusu Mert Kurt yönünden yapılan itirazın reddi ile PFDK kararının sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.”