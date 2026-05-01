Ekonomide yaşanan nakit akışı daralması, sanayinin önde gelen şehirlerinden Gaziantep’te köklü firmaları da etkiledi. Yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren ve önemli istihdam sağlayan Flament Sentetik ile Flament Tekstil Sanayi, borçlarını yeniden düzenlemek amacıyla mahkemeye başvurdu.

Mali yapı komiser denetiminde

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ortakları Murat ve Mesut Özkeçeci’nin de dahil olduğu dosya üzerinde yaptığı incelemede, firmalara 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı. Toplamda 60 bin metrekare kapalı alana sahip üç dev fabrikada üretim yapan devlerin mali disiplini, artık üç kişilik komiser heyetinin onayına tabi olacak. 1 milyar 250 milyon TL’lik sermaye büyüklüğüne sahip olan grubun, bu süreci mali yapısını toparlamak için kullanması hedefleniyor.

Alacaklılar için itiraz hakkı

Mahkeme, sürecin şeffaflığı adına alacaklılara da kapıyı açık bıraktı. Konkordato şartlarının oluşmadığına inanan alacaklılar, delillerini sunarak karara itiraz edebilecek. Şirketlerin tüm ödeme ve harcamaları artık yasal denetim altında gerçekleştirilecek.