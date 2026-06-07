Veli Çetin, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde kullandığı 16 ATJ 460 plakalı motosiklet ile Gürbüz Sokak'a dönüş yapan Ferhat A. (32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Çetin'in vefatının ardından Orhaniye Mahallesi'nde ara seçim kararı alındı. Mahalle sakinleri, 7 Haziran Pazar günü yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti.

Muhtarlık seçiminde Aydın Akın, Mustafa Çelik, Abdullah Bayduz, Ali Demir ve Yakup İnci olmak üzere 5 aday yarışıyor.

Seçmenler oylarını, 100. Yıl İlkokulu'nda kurulan 10 sandıkta ve İnegöl Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nda kurulan 8 sandıkta kullandı. Seçimde toplam 6 bin 694 seçmen oy verme hakkına sahip bulunuyor. Bunların 3 bin 726'sı 100. Yıl İlkokulu'nda, 2 bin 968'i ise İnegöl Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nda oy kullanıyor.

Oy verme işleminin ardından saat 17.00'de başlayacak sayım sonucunda Orhaniye Mahallesi'nin yeni muhtarı belli olacak.