TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un yeni sezonda forma sırt sponsoru Uludağ İçecek oldu.

Bursaspor’un 2024-2025 sezonu forma sırt sponsoru Uludağ İçecek oldu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen törene Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 2. Başkan Emir Çokçağlayan ile Uludağ İçecek Yönetim Kurulu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek Koordinatörü Levent Kızıl ve Uludağ İçecek CEO‘su Mete Öz katıldı.

Yapılan anlaşma sonrası Bursaspor’un kasasına 10 milyon TL gireceği belirtildi.

Kaynak: İHA