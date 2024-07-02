Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle zemin yenileme çalışmalarına başlandığını duyurdu. Çelik, “Kombinelere yoğun ilgi gösteren taraftarımız için yeni sezonda seyir zevkini üst düzeye taşıyoruz. Stadyum zeminini Avrupa ve Süper Lig'de az sayıda kulübün sahip olduğu şekilde ve dünya standartlarında hibrit çimle yeniliyoruz. Maliyetin bir kısmını karşılayan Bursa Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Süper Lig yürüyüşümüze Bursaspor'a yakışır zeminde başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber merkezi