Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar Mahallesi’nde yapılması planlanan cezaevi projesi, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tartışmalara neden oldu. Projeye ilişkin olarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, 18.11.2025 tarihli ve 1474 sayılı kararla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik askı itirazları ele alındı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, askı süresince yapılan itirazların reddedilmesi yönündeki raporu meclis gündeminde görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda rapor oy çokluğuyla kabul edilirken, Keles Kıranışıklar Mahallesi’nde 125 ada 54 parsel ile 225 ada 5 parselin bir bölümünü kapsayan plan değişikliğine dair itiraz süreci de böylece sona ermiş oldu.

Mecliste söz alan CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, cezaevinin büyüklüğüne dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

"CEZAEVİ ÖVÜLÜECEK BİR ŞEY DEĞİL"

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, "Burası cezaevinin yapılacağı yer. Geçen sefer de görüşmüştük. Yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi. Suçuyla mücadelede devletin doğru işler yapmadığını gösteriyor. Bu kadar büyük bir cezaevi herhalde Türkiye'de çok sayısı azdır. Kışın oradaki o bölgedeki yolun durumu da malum. Cezaevi övülecek bir şey değildir. Öyle reklam yapılacak bir şey de değildir. Biz cezaevlerinin küçülmesi taraftarıyız." dedi.

"MAHKUMLARIN YAŞAM KALİTELERİ İYİ OLSUN İSTİYORUZ"

Ak Parti grup sözcüsü Sinan Kahraman "Kısıtlanmasını istemiyoruz. Mahkumlar olsun. Daha rahat görüşebilsin. Diğer etkinliklerle uğraşabilsin. Yaşam kaliteleri bir o kadar da cezalarını yatarken iyi geçsin istiyoruz. Şimdi işin özü şu. Peki nerede olsun? Ne istiyor Yücel Bey? Şehrin merkezinde. Özlüce'de mi olsun? Nerede olsun? Tabii ki hepimizin tek amacı o. Ama şöyle bir şey var Başkanım. Şimdi gelişmekte olan bir nüfus. Mantığıyla zaten Bursa bugünlere daha önceki günlerden bugünlere yirmi beş sene önce geldi. Günü kurtarmak için otuz bin metrekare yeter. Cezaevi bu kadar kalsın." dedi.

"CEZAEVİNİN YAPILMASINI İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, "Değerli meclis üyelerimiz, hatırlarsanız iki ay önce Keles’e yapılması planlanan cezaeviyle ilgili plan değişikliğini hep birlikte görüşmüş ve oy birliğiyle. Karar vermiştik. Evet itiraz olabilir, her karara itiraz olur. Onların hassasiyetlerini, plan değişikliği yapıldıktan sonra proje aşamasına geldiğinde kampüsün projesi şekillenirken, köylerimizin hassasiyetini de elbette göz ardı etmeden çalışmalarımızı yaparız. Evet yüzde elli oranında bir itiraz var. Ama yüzde elli oranında da orada cezaevinin yapılmasını bekleyen hemşehrimiz var. Bunun da bilinmesini özellikle ifade etmek isterim. Kışın durum zorluğundan bahsettik. Merak etmeyin. Karayolları iyi çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de iyi çalışıyor. Keles Belediyesi de iyi çalışıyor. Yolları biz kapalı tutmuyoruz. Avukatlar zorlanırsa da misafir ederiz. Keles Belediyesi'nin güzel tesisleri var." şeklinde konuştu.

Keles’e cezaevi yapılması oy birliği ile kabul edildi.