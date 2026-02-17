Matlı, Bursa TB Toplantı Salonu'nda düzenlediği '2013-2026 Dönemi Değerlendirme Toplantısı'nda 2013 yılında 425 olan aktif üye sayısının 2025 itibarıyla 925'e ulaştığını belirtti.

Tarım sektörünün daralma eğiliminin olduğu bir dönemde büyüdüklerini dile getiren Matlı, kentte 4 ticaret borsası bulunmasına rağmen temsil gücünü, artırarak genişleterek büyüme kaydettiklerini aktardı.

Matlı, 2013 yılda 980 milyon lira olan işlem hacminin 2025 itibarıyla 70 milyar lirayı aştığına dikkati çekerek, 'Valilik, belediye, milletvekilleri, SİAD VE STK'lere kadar tüm paydaşlarla güçlü ilişkiler kurduk. Ortak projelerle Bursa'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yön veren aktif bir kurum haline geldik' dedi.

Bursa TB'nin Avrupa Ticaret Borsaları Birliğine üye olarak, 115 borsa arasında AB'de temsil edilen tek borsa olduğunu vurgulayan Matlı, temsil güçlerinin giderek arttığını söyledi.

TÜRİB'in kurucularından olduklarını anlatan Matlı, üretici ile alıcının buluştuğu bu platformda işlem hacminin giderek arttığını kaydetti.

Polis olmayı planlıyorlardı sektörün içinde üretiyorlar

Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 2025 yılında imzalanan iş birliği protokolünün, yürütülen projenin kente değer katma, iyi eğitim alan gençlere yön verme açısından kendisini mutlu ettiğini belirten Matlı, şöyle konuştu:

'Hamidiye Tarım Lisesi ile ilgili proje beni çok mutlu ediyor. Tarım sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü kapsamında örnek model okul olarak kabul edildi ve Türkiye genelindeki tarım liseleri için referans noktası haline geldi. Türkiye'ye rol model oldu, tarımla ilgili örnek proje teşkil etti. Aslında az bir şey yapmadı. Bu şehirde iyi bir çalışmayı hayata geçirdik. Mezunları tarımın gıdanın üretimin içinde yer alıyorlar. Mezun olup polis olmayı planlıyordu şimdi sektörde çalışıyorlar üretiyorlar.'

Otobanda 'Bursa Sokağı' önerisi

Bursa'yı 'Magneti olmayan bir şehir' olarak nitelendiren Matlı, marka değerini artıracak, turizmden daha fazla pay alacak çalışmalarına önemine işaret etti.

Bursa'dan geçen İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 'Bursa Sokağı' yapılmasını öneren Matlı, 'Hazır müşteri var yolda geçiyor gidiyor. Onları şehir içine yönlendirmek için Bursa Sokağı önemli rol üstelenebilir' ifadesini kullandı.

Yıldırım'daki Et Balık (ET-BA) Kombina Et Tesisinin 100 bin metrekarenin üzerinde inşaat alanında 3 milyar liralık bir yaşam alanı projesinden bahseden Matlı, konut, ticaret alanları, yaşam sokağı ve sosyal donatı alanlarını içerek çok yönlü yaşam alanından gelecek gelirin yine şehir için harcanacağını anlattı.

Bursa için en önemli projelerden birinin Gıda İhtisas OSB olduğuna dikkati çeken Matlı, şunları söyledi:

'Proje, Yenişehir'de 4 bin 200 dönümlük alanda, lojistikle entegre ve bütüncül bir ekosistem sunarak Türkiye'nin ilk sadece borsa iştirakli gıda OSB modelini temsil ediyor. Bu model ile planlı üretim, bölge ekonomisi, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, gıda enflasyonu ile mücadele hedefleniyor. İlk kez bir borsa Gıda OSB kuruyor.'

Matlı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olduğunu belirterek, kent için ülke ekonomisi için daha fazla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.