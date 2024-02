Bursa’nın yeniden ‘yeşil’le anılan bir kent haline gelmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren ve dönem başında belirlenen 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefini aşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırımlarla Bursa’ya nefes aldırıyor. Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi, Demirtaş Mesire Alanı, Görükle Göçmen Konutları, Hacıvat, Üçevler ve Aşık Veysel Parkı gibi büyük ölçekli parkları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut parkları da sil baştan yenileyerek, daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getiriyor. Hamitler ve Bağlarbaşı Mahalleleri arasında yaklaşık 110 dönüm alana sahip Teoman Özalp Parkı’nı da sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde ana kucağı binasının da bulunduğu park alanı içerisine bölge gençlerine hitap edecek bir de gençlik merkezi kazandırdı. Aynı anda 60 gencin yararlanabileceği merkez, zengin kütüphanesi, sesli ve sessiz çalışma alanı, ücretsiz internet hizmeti ve ikramlarıyla bölge gençlerinin buluşma noktası olacak. Bunun yanında çocuk oyun alanları, yenilenen basketbol ve futbol sahası, yürüyüş parkuru, fitness alanları, mescit, kent mobilyaları ve aydınlatma sistemleriyle sil baştan yenilenen Teoman Özalp Parkı törenle hizmete açıldı. Parkın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Dokunmadığımız yer yok"

Parkın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her mahallede, her caddede, her sokakta izlerinin olduğunu, 17 ilçe, 1060 mahallede dokunmadıkları yer kalmadığını söyledi. Bölgenin en önemli sorunu olan Yenikent Katı Atık Depolama Sahası’na konuşmasında önemli bir yer ayıran Başkan Aktaş, yaklaşık 3 yıl önce başlaması gereken projenin muhalefet partileri tarafından geciktirildiğini söyledi. Muhalefet partilerinin bir şey yapmadıkları gibi kendi yaptıkları projeleri de engellemeye çalıştığını dile getiren Bakan Aktaş, “Hamitler şu an bizim en büyük nüfuslu mahallemiz. Vakti zamanında buradaki çöplüğü ben yapmadım. Geçen dönem başında ne dedim? “Hamitler'deki çöplüğü kaldıracağız, botanik parka çevireceğiz” dedim. Bunu yaparken de başka bir yerde sıkıntı oluşturmayacağız. Şu an dünyadaki en modern sistem neyse onu uygulayacağız dedik. Katı atık entegre tesisi yapacağız. Hem çöpü yüzde 75 azaltacağız hem de ekonomiye kazandıracağız. Batı Katı Atık Entegre Tesisleriyle alakalı mahkeme, mahkeme, mahkeme 3 yıl önce başlayacağımız işi bu günlere ertelettiler. Artık bir engelimiz kalmadı. Sözümüz söz. Güzellikleri ertelemek için şimdi ne diyorlar: “Siz Nilüfer’e ceza veriyorsunuz. Çöplük yapıyorsunuz”. Kimseye ceza vermiyoruz. Biz çöplük yapmıyoruz. Entegre tesis yapıyoruz. Burada 300 kişi istihdam edilecek” diye konuştu.

"Destek sizden gayret bizden"

Gecesini gündüzüne kadar bir idarenin görev başında olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Kütüphaneye ihtiyaç var. Pazaryeriyle alakalı konu var. Otopark sıkıntısı ve cadde düzenlemesiyle alakalı konular var. Bunların hepsini bir bir halledeceğiz. Bizim bu şehre dair derdimiz var. Bu işe adanmışız. Belediyecilikte mahir olmuş Recep Tayyip Erdoğan gibi bir isimle çalışıyoruz biz. Onun yol arkadaşları olarak cumhur ittifakı çatısı altında bir taş üstüne bir taş daha koyabilir miyiz onun derdindeyiz. 31 Mart’tan sonra 4-4,5 yıl önümüzde seçim yok. Deli divane gibi çalışacağız. Bu kadar işleri pandemide, selde, yangında, depremde yaptık. Bursa’nın değişimi, dönüşümü için büyük bir fırsat var önümüzde. Osmangazi Belediyemizle, diğer belediyelerimizle el ele, kol kola vererek çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde çok özel projelerimiz olacak. İnşallah 31 Mart sürecinde bize güçlü destek verirseniz şehri nasıl ihya ettiğimizi göreceksiniz. Destek sizden çalışmak gayret etmek bizden” dedi.

"Bölgenin cazibesi artıyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Hamitler'den başlayarak, Bağlarbaşı, Akpınar, Hamitler Güneştepe ve Yunuseli Mahallelerinin Bursa'nın gelişen bölgeleri olduğunu söyledi. Hem Büyükşehir hem de Osmangazi Belediyesi’nin yatırımlarıyla modern Bursa’nın bu bölgede yükseldiğini kaydeden Başkan Dündar, “Osmangazi’de göreve geldiğimizden bugüne sadece Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli bölgesinde 45 bin daireye oturma izni verdik. Yani nereden baksak, 200 bin kişilik bir şehir inşa edildi burada. Ve burası Bursa'nın cazibe merkezi haline geldi. Bu parkımız da 110 dönümlük alanıyla Bursa’ya nefes aldırıyor. Burasının başkanımızın önderliğinde yeniden gözden geçirilmesi, bakımının yapılması çok önemli. Tabii bu parkı belediye yaptı ama bu park sizlerin. Sizler buraya ne kadar sahip çıkarsanız, buradan o kadar istifade etmiş olursunuz. Yoksa çocuklarımız, hanımlarımız, yaşlılarımız, her yaştan insanımız buraya giremiyorsa bu parkın kimseye faydası olmaz. Yapılan gençlik merkezi de buranın sahiplenilmesi için önemli. Biz de Osmangazi olarak hemen üst tarafta Macera Parkı’mızı açtık. Önümüzdeki dönem için de burada 8 tane yeni park da burada hedefliyoruz. Bu bölgenin cazibesi katlanarak artıyor. Büyükşehir Belediyemizle el ele mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın ve Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy da hem parkın yenilenmesi hem de bölgeye yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Aktaş ve beraberindekiler konuşmaların ardından hizmete açılan parkı gezip, gençlik merkezinde incelemelerde bulundu.