Hentbol Erkekler 2. Liginde şehrimizi temsil eden İmider Atlas Spor Eskişehir deplasmanında Eskişehir İşitme Engelliler Spor kulübünü 25-46 mağlup ederek 2 de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan İmider Atlas Spor As Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu “ Deplasmanda aldığımız bu galibiyet ile 2 de 2 yaparak liderliğe yükseldik. İnegölümüz için yeni bir heyecan Hentbol. İlk hafta şampiyonluk adaylarından Beşevler Spor Kulübünü yendik. Bu haftada ilk kez katıldığımız 2. Ligde deplasman galibiyeti. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve yöneticilerimiz çok iyi bir hava yakaladık. Tek eksiğimiz şehrimizin taraftar desteği. Önümüzdeki hafta İnegöl’de yine ligin iddialı takımlarından Bursagücü ile oynayacağız. Bu maçtada galip gelip 3 te 3 yaparak liderliğimizi perçinlemek istiyoruz. Şehrimizin tribün desteği ile birlikte şehrimize kattığımız bu yeni heyecanın artarak devam etmesini istiyoruz. Önümüzdeki hafta tüm spor severleri çok keyifli ve heyecanlı geçen maçlarımızı izlemeye davet ediyorum. Alt yapılarda oynamak isteyen gençlerimizi ve küçüklerimizi de bu keyifli sporu yapmaya davet ediyoruz.” dedi