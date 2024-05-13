Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşları 'zirai don' tehlikesine karşı uyarmak için sosyal medya hesabı X üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Vali Demirtaş, Bursa halkını sosyal medya platformları aracılığıyla 'zirai don' konusunda uyardı. Son değerlendirmelere göre, Pazar günü akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vali Demirtaş'ın paylaşımında belirtildiğine göre, bu durumun Bursa ve çevresinde zirai don ve kırağı oluşumuna neden olabileceği bildirildi. Özellikle çiftçilerin dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı. Uyarı tarihleri ise 12 Mayıs 2024, saat 22:00 ile 16 Mayıs 2024, saat 09:00 arasında olduğu belirtildi. Bu süre zarfında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması önem arz ediyor.