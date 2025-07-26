2.344 metre uzunluğundaki tünel sayesinde 15 dakikalık yol 3 dakikaya düşerken, yılda 353 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Tünelle birlikte karbon salınımının da yıllık 1.725 ton azaltılacağı ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'da gerçekleştirdiği bir dizi program kapsamında, Orhaneli Yolu üzerindeki tünelin açılış törenine katıldı. Törende kendisine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri, il başkanı ve iş dünyasından isimlerle birlikte vatandaşlar da eşlik etti. Açılan Doğancı Tüneli'ne ek olarak, 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve bir hemzemin kavşak da hizmete sunuldu. Tünelin, Doğancı Barajı çevresindeki 1,6 kilometrelik zorlu geçişi ortadan kaldırarak ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracağı belirtiliyor. Bölgeden her gün geçen yaklaşık 9 bin araç sayesinde hem zaman hem yakıt açısından verimlilik sağlanacak. Tünel, bölgedeki çevre duyarlılığı kapsamında yeşil dokuya uyumlu şekilde inşa edildi; giriş ve çıkış bölümlerine 10 bin ağaç dikildi, sulama sistemi kuruldu.

Bakan Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yolun sadece ulaşım değil aynı zamanda bölge lojistiği açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kış aylarında zorluk yaratan dik ve virajlı yol yapısının artık sorun olmayacağını, tünelin ticaret, turizm ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yaratacağını vurguladı. Proje sayesinde zamandan 324 milyon lira, yakıttan 29 milyon lira tasarruf sağlanacağına işaret eden Uraloğlu, bu yatırımın bölge için kalıcı bir kazanım olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde yapılan tünel yatırımlarına da değinen Uraloğlu, 2002 yılına kadar sadece 50 kilometre tünel inşa edildiğini, son 23 yılda bu rakamın 815 kilometreye çıktığını söyledi. Bu uzunluğun neredeyse Bursa’dan Adana’ya kadar kesintisiz bir yeraltı bağlantısı sağlayacak düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye’nin dört bir yanında yüksek standartlı yollar ve tünellerle ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ifade eden Uraloğlu, Bursa’nın da bu gelişimden payını aldığını ve kent genelinde bugüne kadar ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 267 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Bursa’nın hızlı tren projelerine de değinen Bakan Uraloğlu, 201 kilometrelik Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının yapımının sürdüğünü, bu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminin 2026’da, 95 kilometrelik Bursa-Bandırma kesiminin ise 2028’de tamamlanmasının planlandığını söyledi. Ayrıca Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı’nın da 2026 yılı içinde hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti. Açılış töreni, yapılan konuşmalar, dualar ve kurdele kesimiyle sona erdi.