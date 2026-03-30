Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde özellikle eğimli arazilerde toprak kaymaları meydana geldi. Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde ise sağanak yağış tarım alanlarını vurdu. Günlerdir süren yağmur nedeniyle tarlalar suyla dolarak göle döndü. Bölgede hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın ahırında bulunan büyükbaş hayvanlar da suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, hayvanları dikkatli bir çalışma sonucu bulundukları yerden çıkararak güvenli alana taşıdı.

Yetkililer, yağışların aralıklarla 1 hafta boyunca devam edeceğini belirterek özellikle dere yatakları, yamaç bölgeler ve su baskını riski taşıyan alanlarda yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.