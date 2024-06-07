İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na Türkiye’de 1 milyon 86 bin 894 öğrenci katılırken, Sındırgılı Hayrunisa Ok tam 500 puan alarak Türkiye birincisi oldu.

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi Cumhuriyet Orta Okulu 5. sınıf öğrencisi Hayrünnisa Ok oldu. Hayrunisa Ok’un başarısı ilçede büyük sevinçle karşılandı.

Hayrunisa Ok’un başarısı Sındırgı İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay tarafından da ödüllendirildi.