Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan BURULAŞ (Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği), Kültür ve Türizm Bakanlığı tarasfından Bursa'da 3.'sü düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali' dolayısıyla 01-09 Haziran tarihleri arasında Acemler-Yunuseli Havaalanı Ring hattının ücretsiz olacağını duyurdu.

Burulaş'ın resmi sayfasından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Yolcularımız, Kültür Yolu Festivali kapsamında 01-09 Haziran tarihleri arasında, Acemler Metro İstasyonu – Yunuseli Havaalanı arasında saat 18:30 – 21:00 saatleri arasında ücretsiz ring servisi olacaktır."