Yapılan paylaşımda, Cumhuriyet’in 102. yılının coşkuyla kutlandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bu kapsamda; kent içinde ayakta yolcu taşıyan BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarımız, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar, BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecektir."

Burulaş, paylaşımında ayrıca, "Bayramımızı hep birlikte coşkuyla, onurla ve gururla kutlayalım! Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlık yarınlara." ifadelerine yer verdi.