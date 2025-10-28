İnegöl'de faaliyet gösteren bir kıraathane de kağıt oyunu oynayan şahısların deprem sırasında kaçmaya çalıştıkları kameraya yansıdı. Bir şahsın ise çay bardağını da alıp çıkması dikkat çekti.

Deprem 22.49 sıralarında merkezüssü Sındırgı ilçesinde meydana geldi. Deprem Bursa'nın İnegöl ilçesinde de hissedildi.

Sinanbey Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathane iskambil oyunu oynayan şahıslar deprem sırasında bir anda masayı terk etti. İçlerindeki bir kişi geri dönüp çay bardağını alarak dışarıya çıkması dikkat çekti.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ