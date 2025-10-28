Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili son durumu paylaştı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sırasında atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerle yaralanan 26 kişinin tedavisinin hastanelerde yapıldığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, “Vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.