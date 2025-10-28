Kazada minibüste bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın ardından minibüsün kaldırılması ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolcuların büyük bir panik yaşadığı öğrenildi.

