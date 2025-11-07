Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Beşli şu ifadeleri kullandı:

Bugün Otobüs İşletme Müdürlüğümüz ve Dış Denetim Şefliğimiz ile sabah 07.00 – 08.30 saatleri arasında BOİ ve ÖHO otobüslerimizin, toplu taşıma hizmetlerinde; doluluk oranları ve zaman çizelgelerine uyumları başta olmak üzere, taleplere cevap verebilme koşullarını inceledik.

577175166 10161901018051629 4271633618423337394 NNilüfer ilçesi Balkan Mahallesi, Görükle Göçmen Konutları ve yeni açılan Naim Süleymanoğlu Bulvarındaki muhtelif duraklarda, yolcuların durakta bekleme süreleri ile otobüslerin frekanslarını, yavaşlayan trafik akışı etkisi altında gözlemledik.

578607443 10161901017341629 6185676927713042764 NYaptığımız tespitler doğrultusunda, alınması gereken ek tedbirleri belirledik ve hızlıca devreye alacağız.

18E995Aa 086B 49Ce Ba8B E939E422C801

Kaynak: Haber Merkezi