Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Beşli şu ifadeleri kullandı:

Bugün Otobüs İşletme Müdürlüğümüz ve Dış Denetim Şefliğimiz ile sabah 07.00 – 08.30 saatleri arasında BOİ ve ÖHO otobüslerimizin, toplu taşıma hizmetlerinde; doluluk oranları ve zaman çizelgelerine uyumları başta olmak üzere, taleplere cevap verebilme koşullarını inceledik.

Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi, Görükle Göçmen Konutları ve yeni açılan Naim Süleymanoğlu Bulvarındaki muhtelif duraklarda, yolcuların durakta bekleme süreleri ile otobüslerin frekanslarını, yavaşlayan trafik akışı etkisi altında gözlemledik.

Yaptığımız tespitler doğrultusunda, alınması gereken ek tedbirleri belirledik ve hızlıca devreye alacağız.