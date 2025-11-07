Ahşabın sıcak dokusuyla nötr tonların bir araya geldiği Mocha, zamansız bir estetik anlayışını yansıtıyor. Göz yormayan sadeliği ve doğal renk paletiyle hem çocukların hem gençlerin yaşam alanlarında huzurlu bir atmosfer oluşturuyor. Yeni eklenen modüllerle koleksiyon artık daha zengin, daha işlevsel ve kişiselleştirilebilir bir hale geldi. Masa, dolap, komodin, raf ve yatak gibi parçalar birbiriyle kolayca kombinlenebiliyor; bu sayede kullanıcılar kendi alanlarını ihtiyaçlarına, zevklerine ve tarzlarına göre özgürce şekillendirebiliyor.

Mocha Koleksiyonunun modüler yapısı, büyüme sürecinde değişen beklentilere uyum sağlayarak odaları dönüştürüyor. Oyun alanı olarak başlayan bir oda, zamanla çalışma, dinlenme ve kişisel yaşam alanına kolayca evrilebiliyor. Bu esnek yapı, hem çocukluktan gençliğe uzanan geçişi destekliyor hem de uzun yıllar kullanılabilecek bir fonksiyonellik sunuyor.

Doğal, sade ve kombinlenebilir tasarımıyla Mocha; her dönemde yaşam alanlarına uyum sağlayan, huzurlu ve zamansız bir tarzı temsil ediyor. Bebek, Çocuk ve Genç odalarında uzman marka Çilek, mobilyayı sadece bir ürün değil, yaşamın her evresine eşlik eden bir deneyim olarak görüyor.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.