Geliştirilen yeni tekniklerle burun estetiği yaptırmak, eski yöntemlere göre çok daha kolay olduğunu belirten Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, ancak operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken pek çok noktanın olduğunu söyledi.

Burun estetiği ameliyatlarında, operasyondan burun şeklinin oturmasına kadar geçen süre kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, burun estetiğinin günümüzde en çok talep edilen estetik ameliyatlarından biri olduğuna dikkat çekti. Kastamoni, “Burun, yüzün tam ortasında yer alan bir organ olduğu için görünümde önemli bir yer tutuyor. Rinoplasti denilen burun estetiği operasyonu, görselliğin yanı sıra nefes alma sorunu olan hastalara da uygulanıyor. Burun estetiği sonrası yüzde büyük değişimler görülebilir. Operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Genel olarak burun estetiği ameliyatı sonrasında, ağır egzersiz ve spordan kaçınmak gerekir. 1 hafta sonra basit yürüyüş gibi egzersizler yapılabilir. 1-2 ay kadar ağır sporlardan kaçınılmalıdır. Sigara iyileşme sürecini olumsuz etkileyeceğinden ameliyat sonrası sigara içilmemelidir. Ameliyat sonrası en az 2 hafta alkol alınmamalıdır. Yaklaşık 7-10 gün süreyle baş 45 derece açıyla kalacak şekilde yatılmalıdır. Ameliyat sonrası burun bakımı ve yıkanması için verilen sprey ve ilaçlar düzenli, doktorunuzun anlattığı şekilde kullanılmalıdır. Ameliyat sonrası kan sulandırıcı özellikteki ilaç, yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Ameliyat sonrası göz çevresinde şişlik (ödem) ve morarmalar olması normaldir. Bunlar ilerleyen günlerde azalıp kaybolacaktır. Daha hızlı düzelme için baş yukarıda yatabilir, özellikle ilk 24 saat buruna bası olmayacak şekilde buz uygulanabilir” diye uyardı.

Ameliyat sonrası burnu koruyan alçı, bant ya da atellerin ıslanmamasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Kastamoni, "Ameliyat sonrası en az 1-2 ay gözlük kullanılmamalıdır. Bu süreç doktorunuzun tavsiyesi ile daha uzun ya da daha kısa olabilir. Buruna darbe almaktan kaçınılmalı, sauna gibi yüze kan akışını artıracak ortamlardan en az 1-2 ay uzak durulmalıdır. Ameliyat sonrası ilk 1-2 hafta biriken kan, akıntı ve kabuklar nedeniyle burun tıkanıklığı yaşanabilir. İyileşme sürecinde bu tıkanıklık azalacak ve zamanla burnunuz açılacaktır. Bu süreçte doktorunuzun gösterdiği şekilde burun içini yıkamak fayda sağlayacaktır. Ameliyat sonrası burun cildi en az 3 ay güneşten korunmalıdır. Ameliyattan 1 ay sonra derine dalmadan, baş suyun dışında kalacak şekilde yüzülebilir" diye konuştku.