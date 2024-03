Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla BUSKİ’de çalışan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek ve hediye takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede BUSKİ’de çalışan kadın personellerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadın personellere çiçek ve Burfaş Kafe’de geçerli hediye çeki dağıttı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2 bin 415 kadın çalışanın olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, kadının hem toplumun hem de ailenin toparlayıcısı olduğunu dile getirdi. Kadınların çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda söz sahibi olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Kadın, bizim toplumumuz için aynı zamanda inancımızın gereği çok kıymetli ve değerlidir. Peygamber Efendimizin de tavsiyesidir, kadınlara iyi davranmak. Her ne kadar son yıllarda kadına yönelik bazı olumsuzluklar toplumda kaydedilse de istisnalar kaideyi asla bozmaz. Toplumun yarısı kadınlardan oluşmakta ve artık bugün hamdolsun iş hayatının her aşamasında toplumun her kesiminde kadın çalışana, kadın yöneticiye rastlıyoruz ve kadınlarla alakalı istihdamı görmek mümkün. Kadın aslında hem ailenin hem de toplumun toparlayıcısıdır. Kadın çok güçlüdür. Bizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birkaç gündür farklı programlar icra ediyoruz ama BUSKİ bünyesinde çalışan kadın çalışanlarımızı ve yöneticilerimiz ile bir araya gelmek istedik. Çalışanlarımızla sohbet ederek kadın çalışanlarımıza ve yöneticilerimize günün anısına sukulent çiçeği ve Burfaş Kafe’de geçerli hediye çekleri dağıttık. Kadının toplumdaki yerinin güçlendiğine bizatihi şahidim. Cumhurbaşkanımızın ufku ve vizyonuyla bugün mecliste de çalışma hayatı içerisinde de artık kadınlarımız var. Kadınlarımız gerçekten de söz sahibi. Başta kıymetli kadın mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

BUSKİ bünyesinde çalışan kadın personelle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Aktaş, günün anısına Burfaş Kafe’de geçerli hediye çeki ve sukulent çiçeği dağıttı.