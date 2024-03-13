Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, topyekûn mazgal temizliği çalışması başlatarak, kanallardaki tıkanıklıklara sebep olan atıkları temizliyor.

BUSKİ ekipleri, şehir merkezindeki mazgallarda temizlik seferberliği başlattı. Ekipler önceliği hastane, okul ve nüfusun yoğun olduğu bölgelere vererek, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Altyapı sıkıntılarının önüne geçmek ve çevre sağlığını korumak hedefiyle gerçekleştirilen mazgal temizliği Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’de bulunan tüm mahalleleri kapsayacak şekilde devam ediyor.

6 ayda 30 bin mazgal temizliği

Mazgalların içinde biriken kâğıt, yaprak, izmarit, kum, taş gibi atık ve yabancı maddeleri temizleme seferberliği başlatan BUSKİ, 6 ayda şehir merkezindeki 30 bin mazgalın temizliğini gerçekleştirdi. BUSKİ, geniş çaplı çalışması doğrultusunda mazgal tıkanıklıklarından kaynaklanabilecek muhtemel sel felaketlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bursa için el ele

Vatandaşlarla el ele vererek Bursa’yı daha yaşanır bir hale getirebileceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir şehir ve temiz bir çevre için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Başkan Aktaş, “Yağışlardan dolayı meydana gelebilecek muhtemel su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının ardından temizlenen mazgalların ilaçlanmasını da yapıyoruz. Çevre temizse, şehir sağlıklı olur. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Herkes üzerine düşen vazifeyi yaparsa, bu kadim şehir için yapılacak hizmetler de hedefine ulaşmış olur” dedi.