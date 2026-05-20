BUSKİ Genel Kurulu’nun 3. Dönem 1. Olağan 2. Birleşimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda BUSKİ’nin 2025 yılı faaliyet raporu, bütçe kesin hesabı ve bazı yönetmelik değişiklikleri gündeme alındı. Faaliyet raporunun görüşüldüğü bölümde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sunumun yapılması için meclis yönetimini Meclis Başkan Vekili Oktay Yılmaz’a bıraktı.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bülent Ocak’ın yaptığı sunumda, BUSKİ’nin mali durumu, altyapı yatırımları, su yönetimine yönelik çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında meclis üyelerine kapsamlı bilgi verildi. Sunumda, kurumun 2025 yılında altyapı yatırımlarına öncelik verdiği vurgulandı. Bu kapsamda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli imalatların yapıldığı, kent genelinde yüzlerce kilometrelik içme suyu hattının tamamlandığı ve yürütülen projelerle altyapının güçlendirildiği ifade edildi.

Bülent Ocak, BUSKİ’nin mali verilerine ilişkin yaptığı sunumda gelir ve gider bütçelerinde yüksek gerçekleşme oranlarının yakalandığını belirtti. Kurumun yatırım bütçesinin önemli bölümünün altyapı çalışmalarına yönlendirildiği ifade edilirken, devam eden projeler arasında Mustafa Kemalpaşa İçme Suyu ve Altyapı Projesi’nin de bulunduğu aktarıldı.

Sunumda ayrıca su kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasına yönelik dijital takip sistemleri ve uzaktan izleme çalışmalarına dikkat çekildi. Su kaynaklarının korunması, enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında çeşitli projelerin hayata geçirildiği belirtildi. BUSKİ’nin 2025 yılı içerisinde elektrik üretim kapasitesini artırdığı, su tasarrufu ve çevre bilinci konusunda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği ifade edilirken, kurumun performans oranının yüzde 82 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

Genel kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından BUSKİ’nin 2025 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle onaylandı.