Doğal hayatın dikkat çeken görüntüsü yaban hayatının sağlıklı şekilde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bursa Uludağ'da kurulan fotokapan kameraları, gündüz saatlerinde ormanda dolaşan bir tilkiyi görüntüledi. Çam ağaçlarının arasında sessiz adımlarla ilerleyen tilki, kameraya kısa süre yansıdı.



Karların erimesiyle birlikte hareketlenen doğada kaydedilen görüntüler, bölgede yaban hayatının canlılığını koruduğunu ortaya koydu. Doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtilirken, fotokapanlarla bölgedeki hayvan popülasyonunun da takip edildiği ifade edildi.

Doğal ortamında görüntülenen tilki, izleyenlerin de ilgisini çekti.