Bursa'da düzenlenen '7 bölgeden 7 kıtaya, Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri öğrenci sempozyumu' yoğun katılımla başladı. 3 gün sürece olan oturumlarda bir birinden değerli isimler, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. İlk oturumda Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Gelecek Vizyonu Paneli'nin sunuculuğu Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL Mütevelli Heyeti Üyesi Av. Mustafa Dündar tarafından gerçekleşti.

Dündar yaptığı konuşmada, 'Bir şehre hizmet etmek, onun dününü, bugününü ve yarınını düşünmeyi gerektirir. Asıl olan, maziden ilham alarak geleceğe yön verecek kalıcı eserler ortaya koymaktır. Görevimiz boyunca yürüttüğümüz çalışmalar bu anlayışla şekillendi. Altyapıdan üstyapıya, kültürden sosyal hayata, eğitimden gençliğe kadar birçok alanda şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmeye gayret ettik. Tarihî mirasın korunması, kültür hayatının güçlendirilmesi ve özellikle çocuklara ve gençlere yönelik eğitim yatırımları bu yaklaşımın temelini oluşturdu. Uluslararası Murad Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi de bu anlayışın önemli eserlerinden biridir. 2016 yılında faaliyete geçen ve eğitim vizyonumuzu yansıtan bu kurum, bugün 10. yılını geride bırakmıştır. 10 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede okul, güçlü bir kurumsal yapı ve geniş bir zemine yayıldı. Farklı coğrafyalardan gelen gençler aynı çatı altında buluştu. Bilgi, kardeşlik ve sorumluluk bilinciyle şekillenen bir eğitim ortamı kuruldu. Bursa'da atılan bu adım, zamanla gönül coğrafyamıza uzanan bir insan yetiştirme tecrübesine dönüştü' dedi.

22. Dönem Bursa Milletvekilliği ve 2009-2024 yılları arasında da Osmangazi Belediye başkanlığı görevini üstlenen Av. Mustafa Dündar, 'Okul, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği kapsamında yürütülen Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Projesi çerçevesinde, Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğüyle eğitim hayatına kazandırıldı. Amaç, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile Türkiye'den öğrencileri aynı ortamda buluşturmak ve güçlü bir eğitim bağı kurmaktı. İlk yılında 39 ülkeden öğrenciyle başlayan okul, zamanla artan ilgi ve güvenle büyüdü. Farklı dönemlerde 97 ülkeye kadar ulaşan bu uluslararası yapı, okulun gönül coğrafyamızda güçlü bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Bugün okulda toplam 507 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 184'ünü uluslararası öğrenciler, 323'ünü ise ülkemizden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Hâlihazırda 65 farklı ülkeden öğrencinin bulunduğu bu yapı, uluslararası niteliğin dengeli ve sürdürülebilir bir şekil alma yolunda olduğunun işaretidir. Uluslararası öğrenciler arasında en yoğun katılım ise Etiyopya ve Endonezya'dan gerçekleşmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar ise 244 uluslararası öğrenci okulumuzdan mezun olmuştur. Bu çeşitlilik önemli bir kazanımdır. Önümüzdeki süreçte ise asıl ihtiyaç, bu yapının sürekliliğini güçlendirmektir. Ülke sayısının artmasından çok, belirli bir istikrar içinde sürdürülen öğrenci akışı önem taşımaktadır. Elli civarı ülkenin dengeli biçimde temsil edildiği ve bu ülkelerden her yıl düzenli öğrenci kabulünün sağlandığı bir yapı, eğitim modelinin etkisini daha kalıcı hâle getirecektir. Bu süreklilik, mezunların kendi ülkelerinde birbirleriyle iletişim ve dayanışma içinde hareket etmelerine imkân verecektir. Böylece farklı coğrafyalarda ülkemizin eğitim ve kültür birikimini temsil eden güçlü bir insan kaynağı oluşacaktır. Öğrencilerin bölge ve ülke esasına göre Türkiye'nin farklı şehirlerindeki proje okullarına yönlendirilmesi de bu etkiyi daha geniş bir alana taşıyacaktır' diye konuştu.

Uluslararası ortam, Türkiye'den eğitim gören öğrenciler için de önemli bir kazanım sağladığını belirten Dündar, 'Farklı ülkelerden arkadaşlarıyla birlikte eğitim alan gençler, dünyayı daha geniş bir bakış açısıyla tanımaktadır. Kurulan dostluklar, zihinlerde sınırları aşan bir anlayışın gelişmesine katkı sunmaktadır. Okul, güçlü fizikî imkânları ve eğitim kadrosuyla dikkat çekmektedir. 29 sınıfta yürütülen eğitim faaliyetleri, 61 öğretmenin rehberliğinde sürdürülmekte ve 507 öğrenciye nitelikli bir eğitim ortamı sunulmaktadır. Sahip olduğu altyapı ve planlı yerleşimi sayesinde okul, uluslararası imam hatip liseleri arasında örnek gösterilen kurumlar arasında yer almıştır. Açıldığı günden bu yana farklı dönemlerde uluslararası imam hatip okullarının katılımıyla toplantılar düzenlenmiş, tecrübeler paylaşılmış ve onların da kurumsallaşmasına yönelik ciddi katkısı olmuştur. Farklı dönemlerde birçok bakan, üst düzey bürokrat ve eğitim yöneticisi okulu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde incelemiştir. Bu ilgi, okulun ortaya koyduğu eğitim modelinin ulusal ölçekte yakından takip edildiğini göstermektedir. Okulun dikkat çeken yönlerinden biri de Akademik Bilim Kurulu'dur. Dr. Mustafa Öcal, hocamızın başkanlığında çalışmalarını devam ettiren kurul, yürütülen faaliyetleri değerlendirmekte ve gelişim sürecine yön verecek öneriler sunmaktadır. Bu yapı, kuruma güçlü ve sürdürülebilir bir ufuk kazandırmaktadır' dedi.

Eğitim anlayışının önemli başlıklarından biri de İlahiyat Odaklı Hafızlık Projesi olduğuna dikkat çeken Dündar, 'Bu eğitimle, dinî ilimlerde donanımlı, aynı zamanda çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, başta ilahiyat olmak üzere farklı alanlarda uzmanlaşan, mesleğinde yetkin ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmektedir. Böylece okul, ilmî, meslekî yeterliliği ve manevi temeli birlikte güçlendiren bir model ortaya koymaktadır. Okulun birikimini ve tecrübesini yansıtan Hüdavendigâr Dergisi'nin ikinci sayısının yayımlanması da bu sürecin önemli bir göstergesidir. Bu yayın, yapılan çalışmaların kayıt altına alınmasına ve elde edilen tecrübenin gelecek dönemlere aktarılmasına dair bir vesika işlevi görecektir. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği olan pek çok kişi ve kurum bulunmaktadır. Okulun yapılması fikrini gündeme getirerek sürecin başlamasına öncülük eden, dönemin BİHMED Başkanı ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'e özellikle teşekkür ediyorum. Fikir aşamasından itibaren süreci yakından takip etmiş ve mütevelli heyeti içinde yer alarak desteğini sürdürmüştür. Kuruluş sürecinde önemli görevler üstlenen, okulun kurumsallaşmasında mühim katkıları bulunan Kurucu Müdürümüz Mehmet Türkmen'e, bu birikimi geliştirerek sürdüren Okul Müdürü Zeki Yaslaş'a ve tüm eğitim kadrosuna teşekkür ediyorum. Bu çatı altında yetişen her genç, kendi ülkesinde bilgi ve sorumluluk bilinciyle hareket edecek, Bursa'dan dünyaya uzanan gönül bağlarını güçlendirecektir' diye konuştu.