Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Halk Oyunları Topluluğu tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Uludağ Halk Dansları Festivali izleyicilerden tam not aldı.

Topluluk danışmanı Öğr. Gör. Nazım Gürak koordinatörlüğünde Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan festivalde öğrenciler farklı yörelerden gösteriler sundu. Yoğun bir ilginin olduğu gecede; “Zeybek, Artvin ve Anadolu’nun Renkleri” oyunları oynandı. Festivale konuk olan Yeditepe Üniversitesi “Çiftetelli ve Roman Kız”, Bursa Tahtakıran Folklor Derneği “Kılıç Kalkan”, Hanife Murat Ortaokulu “Bursa Kız”, Nakem Halk Oyunları Derneği “Kosova” ve Mabel Sahne ekibi de “Semazen” gösterileriyle renk kattı.

İzleyenlerin alkışlarıyla eşlik ettiği gece, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve hep birlikte halay çekilmesinin ardından sona erdi.