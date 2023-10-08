Dünyanın en başarılı bilim insanları listesine Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 15 akademisyeni girmeye hak kazandı.BURSA (İGFA)- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi’nden bilim adamlarının öncülük ettiği, Hollanda’dan da bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından atıf sayısı, h indeksi, hm indeksi, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak yapılan başarı sıralamasında 2023 yılında dünyada yüzde 2’lik dilime giren “World Top %2 Scientists List” araştırmacılar belirlendi.

Türkiye’den bin 395 bilim insanının bulunduğu listeye Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan 15 akademisyen girmeye hak kazandı.

Sadece 2023 yılı çalışmalarının incelendiği 210198 bilim insanının yer aldığı “World Top %2 Scientists List” sıralamasına Türkiye’den bin 395 bilim insanı listeye girdi.

BUÜ’den 15 öğretim üyesi de listede kendine yer bulurken sıralamada yer alan BUÜ’lü akademisyenler şu isimlerden oluştu;

Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız (Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği/12119)

Doç. Dr. Senem Kamiloğlu (Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği/45020)

Doç. Dr. Betül Sultan Yıldız (Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği/48622)

Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı (Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği/48767)

Prof. Dr. Ömer Kaynaklı (Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği/85212)

Prof. Dr. Emrullah Yaşar (Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü/87308)

Prof. Dr. Mehmet Karahan (TBMYO, Tekstil Teknolojisi/160330)

Prof. Dr. Adem Akpınar (Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği/161717)

Prof. Dr. Muhamet Emin Özdemir (Eğitim Fakültesi/Matematik Eğitimi/164617)

Prof. Dr. İsmail Filya (Ziraat Fakültesi, Zootekni /165746)

Doç. Dr. Arzu Akbulut (Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik/196485)

Doç. Dr. Murteza Cicioğlu (Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği/197283)

Prof. Dr. Tülay Özcan (Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği/200119)

Prof. Dr. İlker Ercan (Tıp Fakültesi/202950)

Prof. Dr. Necmettin Kaya (Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği/209481)

Araştırmanın, bilim insanlarının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada ise toplam 204 bin 643 bilim insanı içerisinde Türkiye’den bin 40, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden de 11 öğretim üyesi listede yer aldı.

Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız (Makina Mühendisliği/20879)

Prof. Dr. Ömer Kaynaklı (Makine Mühendisliği/146302)

Prof. Dr. Tolga Cavaş (Biyoloji161439)

Prof. Dr. İsmail Filya (Zootekni-Ziraat/167198)

Doç. Dr. Senem Kamiloğlu (Gıda Mühendisliği/174565)

Doç. Dr. Betül Sultan Yıldız (Makina Mühendisliği/177957)

Prof. Dr. Mehmet Karahan (Tekstil Teknolojisi/185259)

Prof. Dr. Adem Doğangün (İnşaat Mühendisliği/190696)

Prof. Dr. Adem Akpınar (İnşaat Mühendisliği/194490)

Prof. Dr. Emrullah Yaşar (Matematik Bölümü/194715)

Prof. Dr. Necmettin Kaya (Makine Mühendisliği/203561)

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bilim insanları listesinde yer alan tüm akademisyenleri tebrik etti.

Listede yer alan Türk bilim adamı ve BUÜ’lü akademisyen sayısının artış göstermesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Geçen yıla oranla bu sene Üniversitemiz ve Ülkemizin gösterdiği ilerlemeden son derece mutluyuz. Listeye giren tüm hocalarımızı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyoruz. Hocalarımızın genç akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyoruz” diye konuştu.