BUÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Emir Dirik, Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu ve Öğr. Gör. Koray Aki ile Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge Boşnak, yer aldıkları uluslararası Erasmus+ KA220-ADU projesi kapsamında, otizm spektrum bozukluğu olan yetişkinlerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sosyal durumlara hazırlanabilmeleri için yapay zeka destekli bir sanal asistan sistemi geliştirilecek. 'ASSIST-AI - Designing and Developing Artificial Intelligence Supported Virtual Assistant for Autistic Adults to Acquire and Develop Social Skills and Inclusion in Society' başlıklı projenin başlangıç toplantısı Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirildi.

Çalışmaya dair bilgi paylaşımında bulunan Öğr. Gör. Koray Aki, uluslararası proje kapsamında yapay zeka destekli bir sanal asistan sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı. Sistemin kullanıcıların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sosyal durumları düşük stresli, erişilebilir ve kişiselleştirilebilir bir dijital ortamda deneyimleme imkanı sağlayacağını vurgulayan Öğr. Gör. Koray Aki; 'Almanya, Fransa, İspanya, Türkiye, Belçika ve Portekiz'den 6 farklı kurumun yer aldığı proje; yapay zeka, özel eğitim, yetişkin eğitimi, erişilebilirlik ve sosyal kapsayıcılık alanlarını bir araya getirmektedir. ASSIST-AI, özellikle otizm spektrumundaki yetişkinlerin sosyal iletişim, karşılıklı etkileşim, duygu düzenleme, problem çözme, karar verme ve günlük yaşam becerileri gibi alanlarda desteklenmesine odaklanıyor. Bu kapsamda hazırlanacak senaryolar, yapay zeka destekli sanal asistan sistemine entegre edilerek kullanıcıların bu becerileri güvenli bir dijital ortamda tekrar tekrar pratik edebilmesine imkan tanıyacak' dedi.

Öğr. Gör. Koray Aki; geliştirilecek sanal asistan sisteminin, otizm spektrumundaki yetişkinlerin sosyal becerilerini desteklemesinin yanında, özel eğitim uzmanları, yetişkin eğitimi profesyonelleri, aileler ve bakım verenler için de uygulanabilir eğitim içerikleri ve rehber materyaller sunmasını planladıklarını vurgulayarak, proje çıktılarının hem bireysel öğrenme süreçlerine hem de profesyonel destek uygulamalarına katkı sağlamasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Aki, proje sonunda geliştirilecek yapay zeka destekli sanal asistan sisteminin, otizm spektrum bozukluğu olan yetişkinlerin sosyal yaşama katılımını destekleyen bir dijital model sunacağını aktardı.