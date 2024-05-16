Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), araştırma faaliyetlerini güçlendirmek ve akademik altyapısını geliştirmek için yenilikçi işbirlikleri yapmaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bias Mühendislik firmasıyla özel bir işbirliği protokolüne imza attı. Sektörün lider işletmeleri arasında yer alan Bias, Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencilerine proje çalışmalarında kullanılmak üzere ücretsiz yazılım hizmeti verecek. Protokol çerçevesinde Hexagon tarafından üretilen MSCOne lisansı, eğitim platformu olan ELeaming ve teknik danışmanlık hizmetlerini kapsayan işbirliği sözleşmesi BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Bias Mühendislik Uzman Lisanslama ve Eğitim Yöneticisi Özüm Çelik Altınçekiç arasında imzalandı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sürdürülen araştırma faaliyetlerinde en büyük ihtiyacın yenilikçi teknolojileri doğru şekilde kullanabilmek olduğunu belirtti. İçerisinde yer aldıkları araştırma üniversiteleri kategorisinde niteliği yüksek projeler üretebilmenin çok önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Yer aldığımız ligde değerli bir rekabet var. Burada her yıl ölçümleme yapılıyor. Araştırma faaliyetleri, niteliği ve kapasitesi de sıralamada ön plana çıkmaya vesile oluyor. Yarım asırlık bir üniversitesiyiz. Potansiyelimizi en doğru şekilde kullanmak ve mümkün olan en yüksek basamakta yer almak istiyoruz. Araştırma üniversitesi vizyonunu iyi anlamak ve burada kalıcı olmak için dış paydaşlarımızın desteğini ihtiyaç duyuyoruz. Bugün sizlerin verdiği destek büyük bir önem taşıyor. Protokolümüzü imzalamak ve bu işbirliğini yürürlüğe sokmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Katkısı olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İşbirliğine dair bilgi veren Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yazıcı ise yürüttükleri bilimsel çalışmalarda yazılım konusunun son derece önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bias Mühendislik ile 4 yıldır bu işbirliğini sürdürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Murat Yazıcı; “Yazılım sektörü son derece geniş ve içerisinde mühendislik alanına dönük çok fazla çözüm var. Firmadan 4 yıldır lisans desteği alıyoruz. Eğitim, araştırma ve proje yürütme noktasında değerli faydalarını görüyoruz. İşbirliğinin protokole dökülmesi bizim için de ayrı bir mutluluk oldu. Bias Mühendislik yöneticilerine üniversitemize ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bias Mühendislik Uzman Lisanslama ve Eğitim Yöneticisi Özüm Çelik Altınçekiç de üniversitenin araştırma faaliyetlerine katkı sağlayabilmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. İşbirliğinin geliştirilmesi için firma olarak her türlü adımı atmaya hazır olduklarını kaydeden Özüm Çelik Altınçekiç, öğrencilere ve araştırmacı akademisyenlere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Protokol imza töreninde BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca,Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Ü. Harun Güçlü ve Dr. Gönenç Duran ile firma yöneticileri de hazır bulundu.