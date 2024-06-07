Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dalgıç ekibi eşliğinde deniz dibi temizliği yapıldı. Denizden çıkarılan araç lastikleri, kamp sandalyeleri ve plastik kasa gibi atıklar görenleri şaşırttı.

Başiskele’de Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla LİMAŞ Liman A.Ş. koordinesinde çevre yürüyüşü ve deniz temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne ait deniz araçları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile LİMAŞ Liman A.Ş’nin dalgıç ekibi ve Başiskele Belediyesi’nin çöp toplama araçlarıyla birlikte temizlik işlemi sonunda 1 tona yakın atık toplandı. Araç lastikleri, cam şişeler, demir ve plastik sandalyeler, kamp sandalyeleri ve plastik kasalar gibi atıkların denizden çıkarılması dikkat çekti.

"Hiç orada olmaması gereken atıkları denizden çıkarıp sergiliyoruz"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, toplumun çevre temizliği ve geri dönüşüm gibi hayati konularda daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Denizin temizliğinin önemini hatırlatmak için insanlara denizden çıkan, aslında hiç orada olmaması gereken atıkları denizden çıkarıp sergiliyoruz. Tabii şu anda İzmit Körfezi’mizde Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde çok önemli bir çalışma yapılıyor. İnşallah gelecek nesillerin yüzebileceği bir deniz tabanı, dip temizliği yapılıyor. Her geçen gün Körfez’imiz alınan tedbirlerle daha da güzelleşiyor, daha da temizleniyor. Deniz canlıları çeşitliliğimiz artıyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Gelecekte de daha güzel olacağını düşünüyoruz" dedi.