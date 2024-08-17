17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümünde Bursa'nın Gemlik ilçesinde duygusal bir anma programı ve etkileyici bir tatbikat gerçekleştirildi. Programa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) arama kurtarma ekibi ve emniyet güçleri katıldı.

Etkinlik, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilecek olan 15 bloklu bir sitenin enkazında yapıldı. Depremin meydana geldiği saat 03.02'de sirenler çaldı ve tam teçhizatlı arama kurtarma ekipleri enkaz alanında sembolik bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

MAGDER Bursa Şubesi Başkanı Yusuf Yumru, 17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek, bu tür etkinliklerin sadece anma değil, aynı zamanda hatırlatma niteliğinde olduğunu vurguladı. Yumru, "Gemlik’in önceliği depreme dirençli hale gelmek olmalı. Şehrimizin her an afet olabilecek şekilde hazırlanması gerekiyor. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme destek vermesi ve fedakârlık yapması şart. Halkımızın kurumlarımıza güveni sağlanmalı ve dönüşüm süreci desteklenmelidir. Elimizde projelerimiz var ve aldığımız eğitimlerle bu bilgileri pratikte uygulamalıyız" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise, 25 yıl sonra bile ülke genelinde depreme dair endişelerin devam ettiğine dikkat çekerek, Gemlik’in deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu belirtti. Deviren, "Deprem gerçeğini unuttuğumuzda felaketin boyutları artabilir. Gemlik’in risklerini vatandaşlarımıza anlatıyoruz ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bu riskleri hafifletmeye çalışıyoruz. Deprem konusunda her zaman hazırlıklı olmalı ve önlemlerimizi artırmalıyız. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.