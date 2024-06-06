Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yıkılan vergi dairesinin bulunduğu alana otopark yapılmayacağını, park olarak kullanılacağını, Sörler Okulu’nun da restore edileceğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sörler Okulu’nun önünde bulunan ve yıkılan eski vergi dairesinden boşalan alanla ilgili alınan kararı açıkladı. Bölge esnafının otopark talebi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, "Geldiğimiz noktada bu alanın otopark olarak değil de açık alan olan kullanılmasına karar verdik" dedi. Büyükakın, kamulaştırma ile bölgeye ayrıca otopark yapacaklarını, esnafın ve vatandaşların bu ihtiyacını karşılayacaklarını vurguladı.

Büyükakın, binanın yıkılmasından bu yana alanla ilgili tartışmaların devam ettiğini belirterek, "Yer altına inmenin bir takım zorlukları vardı. Tarihi mekan olması nedeniyle Anıtlar Kurulu ile görüşüldü. Anıtlar Kurulunun kabul edeceği bir proje yazıldı. Tarihi okulun da restore edilmesi ve kültür amaçlı fonksiyon yüklenmesini düşünüyoruz. Kütüphane olarak kullanılması için de Kültür Bakanlığının çalışması devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Tahir Büyükakın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız otoparkı başka bir alanda yapmaya çalışıyorlar. Burada ise bir açık alan bırakarak çalışma yapılacak. Çok büyük maliyetleri olmadan bir meydan olarak kullanılacak. Buraya gelecek insanlara hizmet edecek bir mekan haline gelecek. İmar değişikliğini askıya alacağız ve açık alan düzenlemesi yapacağız. Bu alan bölgeye hareketlilik getirecek, meydan, çay bahçesi olarak kullanılacak. Kadınların taleplerini dikkate alarak çalışma yapacağız. Biliyorsunuz hemen bir alt cadde Cumhuriyet Bulvarı. Biz burayı Cumhuriyet Bulvarı’nın devamı olacak bir mekan olarak planlayacağız"