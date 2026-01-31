Kocaeli'de düzenlenen AK Parti 114. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhalefet belediyelerini eleştirerek, 'Siz bizim belediyelerimizi aldınız, o belediyelere çivi çakmadınız, yine beş sene sistem çalıştı. Şimdi yavaş yavaş artık arıza vermeye başlıyor. Belediyecilik iş yapmamayı, ayağı uzatıp yatmayı kaldırmaz' dedi.

Kocaeli İl Başkanlığı 114. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti belediyelerinin son iki yılda verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, 'Biz burada özellikle iki yılda tüm belediye başkanlarımızla birlikte ne söz verdiysek onu yaptık. Daha fazlasını da yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'Kapılarımız sonuna kadar açık'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Talus, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Kocaeli'ye davet ettiğini hatırlatarak, 'Ankara bugün susuzlukla anılıyor. Su kaynaklarının nasıl yönetildiğini, kuraklık döneminde neler yapılması gerektiğini gelsin Tahir Başkan'ın çalışmalarında görsün diye davet ettim. Basın toplantısında tüm CHP'lileri dip çamuru temizliğini yerinde görmeleri için davet ettim. Belediyecilik nasıl yapılır gelin burada birlikte anlatalım. Kapılarımız sonuna kadar açık' ifadelerini kullandı.

'Lafla peynir gemisi yürümez'

Toplantıda, muhalefetin belediyecilik anlayışına yönelik eleştirilerde bulunan Büyükakın, 'Gelsinler burada beraber yapalım. Şahin Başkan da diyor ya 'gelin buraya, burada öğretelim nasıl olacağını', hakikaten kapılarımız sonuna kadar açık. Belediyecilik nasıl yapılır gelin anlatalım. Siz bizim belediyelerimizi aldınız, o belediyelere çivi çakmadınız, yine beş sene sistem çalıştı. Şimdi yavaş yavaş artık arıza vermeye başlıyor. Belediyecilik iş yapmamayı, ayağı uzatıp yatmayı kaldırmaz. Sürekli şehir büyür, yeni ihtiyaçlar doğar, yeni şeyler yapmanız gerekir. Üzerine üzerine ilave etmeniz gerekir. Yerin altına, yerin üstüne, denize, havaya, toprağa, ormana her yere çalışmanız gerekir. Yatma yeri değil ki belediyeler, çalışma yeri. Emek ister, gayret ister, dava ister, dert ister dert. Bu sizin işiniz değil ki. Siz konuşur durursunuz. Ama size şunu bir daha hatırlatalım, bakın bu bizim atasözlerimizde de var: Lafla peynir gemisi yürümez' dedi.