Büyükçekmece Belediyesi ilçe genelinde kentsel dönüşüm sürecine girmiş ancak yaşanan uyuşmazlıklar ve teknik aksaklıklar nedeniyle süreç uzamıştı. Süreci uzatan sorunların çözümü için vatandaş ve müteahhit üçgeninde seferberlik başlatıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, teknik ekibi ile birlikte kentsel dönüşüm süreci tıkanmış sitelerin sakinleri ve anlaşma yaptıkları müteahhitler ile toplantı düzenleyerek, sürecin hızlandırılması için adımlar atıyor.

Sorunların ivedilikle çözülmesi ve sürecin hızlandırılması için adımlar atılıyor

1999 Marmara depreminin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar 50 binden fazla konutun yerinde dönüştürüldüğü Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde hız kesmeden sürüyor. Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüme girmesi gereken riskli yapıların sakinlerini bilgilendiriyor. Ayrıca müteahhitlerle anlaşma sağlamış ancak çeşitli uyuşmazlıklar nedeniyle yol alınamayan kentsel dönüşüm sorunları için bizzat Başkan Akgün devreye girdi. Son olarak Candan Sitesi, Yücesan Sitesi, Aydemir Sitesi ve Emka Ulu Sitesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Akgün, bu sitelerde yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan dinledi. Site sakinleri ve müteahhitler tek tek dinleyen Başkan Akgün, sorunların ivedilikle çözülmesi ve sürecin hızlandırılması için teknik ekibine talimat verdi.

"Can ve mal güvenliği açısından önemle rica ediyoruz"

Her geçen gün deprem gerçeğinin daha fazla hissedildiğini belirten Başkan Akgün, "Beklenen depremin her gün biraz daha yaklaşması nedeniyle kentsel dönüşüm faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırıyoruz. Belediye başkanlığımızca yapılacak kentsel dönüşüm toplantılarına vatandaşımız mutlaka katılsın. Ayrıca toplantılarda mevcut konutu ile müteahhittin teklif projesine göre kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanacağı konusunda bilgi alabilirler. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün daveti üzerine yapılan bilgilendirme toplantısına katılmaları önem taşıyor. Büyükçekmece ailemizin can ve mal güvenliği açısından önemle rica ediyoruz. Deprem geliyor, ilçemizde vatandaş, belediye, müteahhit iş birliğiyle yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" diye konuştu.