İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vefat eden amcası Mehmet Yerlikaya, Konya'da toprağa verildi. 85 yaşındaki Mehmet Yerlikaya, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görmekteydi ve sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, ikindi namazının ardından Selçuklu ilçesindeki Mürşit Pınar Camisi'nde kılındı ve sonrasında Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bakan yardımcıları, milletvekilleri ve aile üyeleri katıldı.