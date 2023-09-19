Büyükçekmece Gölü’nde doluluk oranı yüzde 4.84’e geriledi. Suların çekilmesiyle 2.Dünya savaşından kalma beton siper ve tünellerden oluşan tarihi Çakmak Hattı’nın bir bölümü gün yüzüne çıktı.

İstanbul’da barajlar alarm vermeye devam ediyor. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Gölü’nde ise su seviyesinde büyük düşüş yaşandı. İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü’nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında yüzde 58.77 seviyesine ulaşan doluluk oranı, bugün yüzde 4.84’e geriledi.

Büyükçekmece Gölü’nde yaşanan kuraklık dron ile görüntülendi. Suyun çekildiği bölgede 2. Dünya savaşının çıkacağının anlaşılmasının ardından olası bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı’nın bir bölümünün gün yüzüne çıktığı görüldü.